Сотрудники ГИБДД Челябинской области помогли детям из неисправного автобуса
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
«На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что для детей вызвали другой автобус, пересадили их и обеспечили сопровождение до пункта прибытия.
Ранее сообщалось, что один из пассажиров автобуса силой высадил 16-летнего подростка на мороз в 8 км от населённого пункта в Омской области за отказ уступить место пожилой женщине.