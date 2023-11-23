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Сотрудники ГИБДД Челябинской области помогли детям из неисправного автобуса

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В Челябинской области сотрудники ГИБДД спасли 40 детей из неисправного автобуса, который сломался на 50-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск 22 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что для детей вызвали другой автобус, пересадили их и обеспечили сопровождение до пункта прибытия.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров автобуса силой высадил 16-летнего подростка на мороз в 8 км от населённого пункта в Омской области за отказ уступить место пожилой женщине.

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