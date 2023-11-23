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Моор подчеркнул социальную направленность принятого бюджета Тюменской области

Бюджет Тюменской области на 2024 год принят с дефицитом в 17,7%

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал приоритетные направления областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, принятого в третьем чтении областной думой.

Как информирует URA.RU со ссылкой на Telegram информационного центра регионального правительства, губернатор отметил, что важные для жителей региона приоритеты нашли отражение в бюджете.

«Безусловно, это поддержка социальной сферы, здравоохранения, образования. Второй наш важнейший приоритет — поддержка экономики, инвесторов, предпринимателей для того, чтобы обеспечить наше будущее», — приводятся слова Моора.

Губернатор заверил, что все государственные программы области будут сохранены.

Вместе с этим ТАСС сообщает, что дефицит бюджета региона на 2024 год составит более 43,6 млрд, что равно 17,7%.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области на пленарном заседании регионального заксобрания был рассмотрен проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

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