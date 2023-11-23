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В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о симптомах гонконгского гриппа

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В управлении Роспотребнадзора Тюменской области заявили, что симптомы гонконгского гриппа схожи с классическим вирусом гриппа.

Об этом сообщает URA.RU.

«Среди признаков: ломота в теле, слабость, головные боли, боли в мышцах, высокая температура, першение в горле и сухой кашель», — сказали в ведомстве.

Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, наиболее эффективным способом профилактики от гриппа является вакцинация.

На данный момент в регионе привиты более 900 тыс. человек (60% населения области).

Ранее сообщалось, что первый случай лабораторно подтверждённого гриппа зарегистрировали в Ижевске (Удмуртия) в текущем эпидсезоне.

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