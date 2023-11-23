В Якутске рассказали о темпах строительства онкодиспансера

В Якутске на завершение строительства онкодиспансера федеральное правительство выделит более 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что на данный момент объект готов на 90%. В настоящее время ведутся отделочные работы и установка медтехники.

«Онкодиспансер будет оснащён самым современным оборудованием для своевременной диагностики, для проведения высокоточных методов исследования, лучевых методов исследования, лабораторных. Также для оказания высокотехнологичной хирургической помощи здесь будет предусмотрено шесть интегрированных операционных», — сказала главный врач ГБУ «Якутский республиканский онкологический диспансер» Татьяна Николаева.

Планируется, что медицинское учреждение откроется в конце декабря.

Ранее сообщалось, что обновлённый рейтинг онкологических стационаров представили в Москве.