В Челябинске построят три школы и четыре детсада по нацпроектам
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии.
Так, например, в 2023 году в микрорайоне Парковый стартует строительство новой школы на 1,1 тыс. мест.
«На 2024—2026 годы в рамках нацпроектов уже обозначили намерение начать строительство как минимум четырёх детских садов и трёх школ», — говорится в сообщении.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.