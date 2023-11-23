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В Челябинске построят три школы и четыре детсада по нацпроектам

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Три школы и четыре детских сада появятся в Челябинске в 2024—2026 годах благодаря нацпроектам.
В Челябинске построят три школы и четыре детсада по нацпроектам
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт мэрии.

Так, например, в 2023 году в микрорайоне Парковый стартует строительство новой школы на 1,1 тыс. мест.

«На 2024—2026 годы в рамках нацпроектов уже обозначили намерение начать строительство как минимум четырёх детских садов и трёх школ», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.

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