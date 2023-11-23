В Удмуртии завершат первый этап расселения из аварийных домов в 2024 году

В Удмуртии в 2024 году завершится первый этап расселения граждан из аварийных домов. Далее в регионе начнётся расселение домов, признанных непригодными для жилья до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что в Удмуртии в рамках проекта «Жильё и городская среда» с 2019 года расселили 59 тыс. кв. м аварийного жилья, что улучшило условия для более чем 4 тыс. человек, в том числе для 910 граждан в 2023 году.

Как рассказали в ведомстве, до конца текущего года планируется расселить ещё 2,3 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 160 человек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расселили жильё, признанное аварийным до января 2017 года.