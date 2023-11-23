RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии завершат первый этап расселения из аварийных домов в 2024 году

Короткая ссылка
В Удмуртии в 2024 году завершится первый этап расселения граждан из аварийных домов. Далее в регионе начнётся расселение домов, признанных непригодными для жилья до 1 января 2022 года.
В Удмуртии завершат первый этап расселения из аварийных домов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что в Удмуртии в рамках проекта «Жильё и городская среда» с 2019 года расселили 59 тыс. кв. м аварийного жилья, что улучшило условия для более чем 4 тыс. человек, в том числе для 910 граждан в 2023 году.

Как рассказали в ведомстве, до конца текущего года планируется расселить ещё 2,3 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить 160 человек.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области расселили жильё, признанное аварийным до января 2017 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить