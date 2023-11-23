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В Минтруде рассказали о мерах поддержки для семей с детьми в 2024 году

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В Минтруде России рассказали, какую поддержку может получить семья при рождении ребёнка в 2024 году.

С рождением первенца или при усыновлении ребёнка впервые мать получает сертификат на материнский капитал, информирует URA.RU.

В 2024 году на первенца будут выплачивать 630,9 тыс. рублей, на второго — 833,8 тыс. рублей, на третьего — 775,6 тыс. рублей, если родители не получали маткапитал ранее.

Также женщинам предоставляются пособие по беременности и родам и единовременная выплата при рождении ребёнка.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет положено родителю, ухаживающему за ребёнком. В 2024 году максимальный размер выплат для работающих родителей составит 49 тыс. рублей в месяц.

Семьи с низкими доходами также получают пособие от государства при рождении детей. Размер выплат составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Наряду с этим предусмотрен ряд льгот для многодетных семей и программа «Семейной ипотеки» с пониженной ставкой кредита.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области более 120 тыс. семей начали использовать средства материнского капитала.

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