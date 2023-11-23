Российские студенты рассказали о факторах, влияющих на выбор места работы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос студенческого научного общества Российского государственного социального университета (РГСУ).
Выяснилось, что для подавляющего большинства (91,3%) на первом месте стоит высокий доход.
На втором месте — дружный коллектив. Это фактор при выборе места работы выбрали 76% респондентов.
Также стало известно, что 62% выпускников не готовы к ненормированному графику работы. Удалённый режим и свободный график выбрали 7% опрошенных.
В анкетировании приняли участие студенты РГСУ, ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, РЭУ им. Плеханова и др.
Ранее сообщалось, что большинство студентов дневных отделений вузов хотят совмещать учёбу с работой.