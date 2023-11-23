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Треть автолюбителей стали ездить спокойнее после 30 лет

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Новое исследование показало, что треть автолюбителей (34%) стали ездить менее рискованно после 30 лет.
Треть автолюбителей стали ездить спокойнее после 30 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на СК «Росгосстрах» и сеть автосервисов «Вилгуд»

Также отмечается, что 27% опрошенных стали ездить спокойнее в возрасте 26—30 лет. Ещё 10% до сих пор любят быструю езду и опасные манёвры.

Кроме того, выяснились причины, по которым водители стали ездить более спокойно. В первой тройке — в связи с возрастом (38%), решили следовать примеру более опытных водителей (18%), попали в ДТП (17%)

Ранее эксперты дали советы, как выбрать автомобиль, который подойдёт для всех членов семьи, и назвали наиболее подходящие модели.

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