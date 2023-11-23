В Москве для пациентов онкоцентров продлили срок действия рецептов до года
- © В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
До этого за новым рецептом им приходилось обращаться ежемесячно.
«Пациенты, которые столкнулись, например, с раком молочной железы, как правило, после хирургического лечения проходят продолжительный курс терапии гормональными препаратами. Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года», — сказала замглавы департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева.
В столичных ЦАОП было выписано уже более 3 тыс. таких рецептов.
Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.