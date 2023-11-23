В Москве для пациентов онкоцентров продлили срок действия рецептов до года

Пациенты московских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), состоящие на диспансерном наблюдении с показанной длительной гормональной терапией, теперь могут получить рецепт со сроком действия от двух месяцев до года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

До этого за новым рецептом им приходилось обращаться ежемесячно.

«Пациенты, которые столкнулись, например, с раком молочной железы, как правило, после хирургического лечения проходят продолжительный курс терапии гормональными препаратами. Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года», — сказала замглавы департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева.

В столичных ЦАОП было выписано уже более 3 тыс. таких рецептов.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.