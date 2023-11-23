ТАСС: девять эвакуированных из Газы россиян были госпитализированы

Девять россиян и членов их семей, которых эвакуировали в Россию из сектора Газа, были госпитализированы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию России россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что шесть из них — дети.

Ранее в МЧС России сообщили, что 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах».

Также в МИД России отметили, что большая часть россиян, которые находились в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву.