ТАСС: девять эвакуированных из Газы россиян были госпитализированы
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию России россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что шесть из них — дети.
Ранее в МЧС России сообщили, что 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах».
Также в МИД России отметили, что большая часть россиян, которые находились в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву.