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ТАСС: девять эвакуированных из Газы россиян были госпитализированы

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Девять россиян и членов их семей, которых эвакуировали в Россию из сектора Газа, были госпитализированы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию России россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что шесть из них — дети.

Ранее в МЧС России сообщили, что 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах».

Также в МИД России отметили, что большая часть россиян, которые находились в секторе Газа, покинули анклав и доставлены в Москву.

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