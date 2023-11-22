В тюменском Депздраве назвали вакцинацию эффективной профилактикой коклюша

В Департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что эффективной профилактикой коклюша является вакцинация.

Об этом сообщает URA.RU.

«Коклюш особенно опасен для детей раннего возраста. У непривитых от коклюша детей раннего возраста заболевание часто протекает тяжело, с развитием осложнений», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что вакцинация проводится в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что коклюш можно отличить по характеру кашля.