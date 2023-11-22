В тюменском Депздраве назвали вакцинацию эффективной профилактикой коклюша
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Коклюш особенно опасен для детей раннего возраста. У непривитых от коклюша детей раннего возраста заболевание часто протекает тяжело, с развитием осложнений», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что вакцинация проводится в том числе в рамках национального календаря профилактических прививок.
Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что коклюш можно отличить по характеру кашля.