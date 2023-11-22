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Психолог Видерман рассказала о способах борьбы с синдромом отложенной жизни

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Доцент кафедры клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического университета Минздрава России Наталья Видерман рассказала, как бороться с так называемым синдромом отложенной жизни.
Психолог Видерман рассказала о способах борьбы с синдромом отложенной жизни
  • Gettyimages.ru

«При нём настоящее воспринимается как репетиция будущей жизни, которая непременно представляется человеку более яркой и наполненной. Кажется, что она обязательно когда-нибудь наступит. Однако сколько бы ни строились планы и ни писались черновики, эта «яркая и полноценная жизнь» не воплощается в реальность», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, важно наслаждаться каждым днём, понимать истинную ценность каждого прожитого мгновения.

«Важно осознать, что ответственность за собственное счастье в каждый момент жизни, а также ответственность за то, как складывается повседневная жизнь, за отношения с близкими людьми и социальным окружением, находится в зоне ответственности самого человека», — добавила Видерман.

Ранее клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, что ощущение дискомфорта в жизни свидетельствует о необходимости перемен и их не стоит опасаться.

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