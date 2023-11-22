В следующем году в Тюменской области создадут два новых кластера — «Экотранспорт и дорожное строительство» и «Машиностроение».

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

«С первого курса ребята сразу начнут работать на площадках, которые будут созданы в рамках этого гранта», — заявила директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» Тамара Шпак.

Также она отметила, что в регионе все усилия будут направлены на то, чтобы экономика имела квалифицированные и востребованные кадры.

«Так, в 2024 году увеличится количество бюджетных мест для выпускников девятых классов. Ребята будут иметь возможность поступать в нашу систему на бюджетной основе. Кроме того, вырастет целевой приём и обучение с предприятиями работодателей», — сказала Шпак.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о главных конкурентных преимуществах региона во время ежегодного послания областным депутатам.