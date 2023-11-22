Юрист Антонова: полученные по мошенничеству деньги нужно вернуть

Екатерина Антонова, адвокат, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Краснодарского края, заявила, что полученные на карту по ошибке или мошенничеству деньги нужно вернуть, иначе могут быть неприятные последствия.

«Первое последствие — штраф или уголовное наказание за хищение или присвоение чужого имущества. Если отправитель денег обратится в полицию и докажет в суде, что перевод был совершён по ошибке или мошенничеству, а вы уклоняетесь от возврата денег, то вы можете быть привлечены к ответственности по статьям 158 и 160 Уголовного кодекса», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одним последствием станет блокировка либо арест карты или счёта.

Как отметила Антонова, при обнаружении на своей карте незнакомого перевода нужно узнать, от кого он поступил.

«Если вы установили, что деньги поступили на вашу карту по ошибке или мошенничеству, то вы обязаны вернуть их отправителю», — заключила эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов заявил, что основная схема телефонных мошенников состоит из трёх этапов — интереса, убеждения и обмана.