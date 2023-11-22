RT в Telegram
Подпишись

Юрист Антонова: полученные по мошенничеству деньги нужно вернуть

Короткая ссылка
Екатерина Антонова, адвокат, управляющий партнёр коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Краснодарского края, заявила, что полученные на карту по ошибке или мошенничеству деньги нужно вернуть, иначе могут быть неприятные последствия.
Юрист Антонова: полученные по мошенничеству деньги нужно вернуть
  • РИА Новости

«Первое последствие — штраф или уголовное наказание за хищение или присвоение чужого имущества. Если отправитель денег обратится в полицию и докажет в суде, что перевод был совершён по ошибке или мошенничеству, а вы уклоняетесь от возврата денег, то вы можете быть привлечены к ответственности по статьям 158 и 160 Уголовного кодекса», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ещё одним последствием станет блокировка либо арест карты или счёта.

Как отметила Антонова, при обнаружении на своей карте незнакомого перевода нужно узнать, от кого он поступил.

«Если вы установили, что деньги поступили на вашу карту по ошибке или мошенничеству, то вы обязаны вернуть их отправителю», — заключила эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по информационной безопасности Владимир Ульянов заявил, что основная схема телефонных мошенников состоит из трёх этапов — интереса, убеждения и обмана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить