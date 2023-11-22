Юрист Нечаева назвала июль и август выгодными для отпуска в 2024 году
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«Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце: чем больше первых и меньше вторых, тем больше отпускных вы получите», — сказала она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, если хочется отдохнуть дольше, а сумма отпускных выплат не важна, то можно присоединить отпуск к праздникам. В таком случае выгоднее всего будут январь и май.
«Также если вы знаете, что в ближайшие месяцы вам поднимут зарплату, то уходить в отпуск выгоднее после её повышения. И включайте в отпуск выходные дни — тогда вы получите выплату и за них», — заключила Нечаева.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство жителей страны предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.