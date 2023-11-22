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Врач Никулина назвала полуфабрикаты вредными фабричными продуктами

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Врач-терапевт, нутрициолог, генеральный директор компании «Буарон» в России Ирина Никулина рассказала о возможном вреде ряда фабричных продуктов для здоровья.
Врач Никулина назвала полуфабрикаты вредными фабричными продуктами
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что к такой продукции относятся, например, мясные полуфабрикаты с избытком натрия, вредных жиров и консервантов, обработанные крупы, выпечка и сладости.

Кроме того, не являются полезными чипсы, снеки, ряд газировок, хлопьев и готовых соусов.

«Как правило, эти продукты с полок супермаркетов перенасыщены разнообразными рафинированными сахарами, жирами, усилителями вкуса и всевозможными «Ешками», — пояснила Никулина.

Ранее сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» дал советы по налаживанию режима сна.

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