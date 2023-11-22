В Тюменской области рассказали о темпах ввода жилья в 2023 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о темпах ввода жилья в регионе в 2023 году на ежегодном послании областным депутатам.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как отметил губернатор, Тюменская область является одним из лидеров по возведению индивидуального жилья.

«В 2023 году на такие объекты пришлось более половины всех введённых площадей», — сказал Моор.

По данным главного управления строительства, за январь — октябрь 2023 года введено 1,8 млн кв. м жилья.

Также губернатор в ходе своего обращения поручил разработать план развития креативных индустрий в регионе, передаёт Тюменская область сегодня.

«Мы плотно занимаемся развитием креативных индустрий. Они входят в число приоритетов действующей программы инвестиционного развития. В стратегии социально-экономического развития Тюменской области предусмотрено формирование целого кластера креативных индустрий, есть профильное агентство», — заявил Моор.

Ранее в Тюменской области рассказали о мерах поддержки семей.