В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в убийстве двух малолетних детей

В Игринском районе Удмуртии суд рассмотрит уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве двух малолетних детей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

По имеющейся информации, 9 мая 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с бывшей супругой поджёг диван в сенях дома, где находились их дети, а также гости — 19-летняя девушка с мужем и двухмесячный сын.

В результате пожара погибли дети обвиняемого — девочка и мальчик. Девушка и её ребёнок получили ожоги различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Крыму перед судом предстанут обвиняемые в убийстве, совершённом в 2013 году.