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В Челябинске перед судом предстанет экс-глава комитета дорожного хозяйства

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В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело против бывшего главы комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова, который был задержан ФСБ по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
В Челябинске перед судом предстанет экс-глава комитета дорожного хозяйства
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СК России по региону уточнили, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на расчётные счета и имущество фигуранта на сумму более 32 млн рублей.

Кучитарова задержали в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что следователи закончили расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.

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