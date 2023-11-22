В Челябинске перед судом предстанет экс-глава комитета дорожного хозяйства
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска», — заявили в пресс-службе.
В пресс-службе СУ СК России по региону уточнили, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на расчётные счета и имущество фигуранта на сумму более 32 млн рублей.
Кучитарова задержали в декабре 2022 года.
Ранее сообщалось, что следователи закончили расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой.