Велопрокатом в Москве воспользовались 30 млн раз за десять лет

В Москве услугами велопроката за десять лет с 2013 года воспользовались почти 30 млн раз.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что число прокатных велосипедов в Москве превысило 10 тыс. единиц. Жители арендовали их в среднем на 40 минут и проезжали за раз около 4 км.

«Велопрокат стал полноценной частью московского транспорта — более 80% поездок на арендованных велосипедах совершаются с транспортной целью», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

В столице работали более 780 станций велопроката.

Ранее сообщалось, что жители Москвы проехали почти 2 млн км на новых электровелосипедах.