RT в Telegram
Подпишись

Велопрокатом в Москве воспользовались 30 млн раз за десять лет

Короткая ссылка
В Москве услугами велопроката за десять лет с 2013 года воспользовались почти 30 млн раз.
Велопрокатом в Москве воспользовались 30 млн раз за десять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что число прокатных велосипедов в Москве превысило 10 тыс. единиц. Жители арендовали их в среднем на 40 минут и проезжали за раз около 4 км.

«Велопрокат стал полноценной частью московского транспорта — более 80% поездок на арендованных велосипедах совершаются с транспортной целью», — заявил глава департамента Максим Ликсутов.

В столице работали более 780 станций велопроката.

Ранее сообщалось, что жители Москвы проехали почти 2 млн км на новых электровелосипедах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить