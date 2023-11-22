В Ростовской области запретили использование пиротехники до 1 марта 2024 года

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в регионе запретили использование пиротехнических изделий до 1 марта 2024 года.

Об этом он написал в Telegram.

«Оперштаб Ростовской области принял решение временно запретить использование пиротехнических изделий на территории нашей области в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Ранее власти Белгородской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе запретили использование пиротехники до 25 января 2024 года.