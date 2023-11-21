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Студенты в Самаре собирают аккумуляторы для беспилотников из электронных сигарет

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Военный учебный центр Самарского университета организовал акцию, в ходе которой студенты на добровольной основе могут сдать использованные электронные сигареты, аккумуляторы которых отправят в зону спецоперации на Украине для беспилотников.
Студенты в Самаре собирают аккумуляторы для беспилотников из электронных сигарет
  • Gettyimages.ru

«В коробку собираем использованные электронные сигареты, студенты приносят сами. Как только накапливается (достаточно. — RT), мы договариваемся и отправляем в зону СВО для применения по беспилотникам», — сообщили в центре РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что из электронных сигарет извлекают аккумуляторы, которые можно зарядить и использовать для питания БПЛА.

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