УФСБ по ДНР: житель Макеевки задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

Отмечается, что у задержанного были изъяты пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружьё гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию.

Ранее ФСБ задержала подозреваемую в госизмене сотрудницу ростовского госучреждения.

Также под Волгоградом ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий.