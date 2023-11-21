RT в Telegram
Подпишись

УФСБ по ДНР: житель Макеевки задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

Короткая ссылка
Жителя Макеевки задержали по подозрению в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ДНР.

Отмечается, что у задержанного были изъяты пистолет Макарова, три газовых револьвера, ружьё гладкоствольное 12-го калибра, 220 патронов различного калибра, РПГ-22, граната РКГ, а также компоненты для создания боеприпасов к огнестрельному оружию.

Ранее ФСБ задержала подозреваемую в госизмене сотрудницу ростовского госучреждения.

Также под Волгоградом ФСБ пресекла работу координируемых с Украины нарколабораторий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить