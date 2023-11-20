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Воробьёв поручил принять меры для привлечения врачей на работу в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства региона дал поручение региональному Минздраву и главам городских округов усилить работу по привлечению медицинских работников на работу в медучреждения Подмосковья.
Воробьёв поручил принять меры для привлечения врачей на работу в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © Cameravit

Об этом информирует телеканал «360».

В текущий момент в регионе наблюдается положительный баланс между принятыми и выбывшими врачами: с начала года — плюс 121 медик, отметил губернатор.

Больше всего прибыло кардиологов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, участковых педиатров.

Воробьёв поставил задачу разработать мероприятия, «чтобы и удержать лучших врачей, и вести постоянный результативный поиск».

Со своей стороны, первый зампред правительства области Светлана Стригункова отметила, что наиболее дефицитными специальностями остаются терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, травматолог, кардиолог, онколог и оториноларинголог.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с начала 2023 года трудоустроили более 130 врачей по программе «Земский доктор».

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