Воробьёв поручил принять меры для привлечения врачей на работу в Подмосковье
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Об этом информирует телеканал «360».
В текущий момент в регионе наблюдается положительный баланс между принятыми и выбывшими врачами: с начала года — плюс 121 медик, отметил губернатор.
Больше всего прибыло кардиологов, врачей ультразвуковой и функциональной диагностики, участковых педиатров.
Воробьёв поставил задачу разработать мероприятия, «чтобы и удержать лучших врачей, и вести постоянный результативный поиск».
Со своей стороны, первый зампред правительства области Светлана Стригункова отметила, что наиболее дефицитными специальностями остаются терапевт, педиатр, невролог, офтальмолог, травматолог, кардиолог, онколог и оториноларинголог.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с начала 2023 года трудоустроили более 130 врачей по программе «Земский доктор».