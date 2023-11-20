Больница Салехарда выплатит компенсацию в размере 3 млн рублей за смерть пациентки

Суд Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) обязал городскую больницу выплатить компенсацию морального ущерба в размере 3 млн рублей семье женщины, которая скончалась из-за ошибочного диагноза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левой половине лица. Ей назначили лечение на дому. Спустя четыре дня она была экстренно госпитализирована, но врачам не удалось её спасти.

Прокурор города направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причинённого здоровью.

«Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В пользу матери пострадавшей взыскано 3 млн рублей», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

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