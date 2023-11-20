RT в Telegram
Подпишись

Больница Салехарда выплатит компенсацию в размере 3 млн рублей за смерть пациентки

Короткая ссылка
Суд Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) обязал городскую больницу выплатить компенсацию морального ущерба в размере 3 млн рублей семье женщины, которая скончалась из-за ошибочного диагноза.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в левой половине лица. Ей назначили лечение на дому. Спустя четыре дня она была экстренно госпитализирована, но врачам не удалось её спасти.

Прокурор города направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, причинённого здоровью.

«Судом требования прокурора полностью удовлетворены. В пользу матери пострадавшей взыскано 3 млн рублей», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее сообщалось, что прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить