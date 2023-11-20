В Челябинской области расширили льготу на проезд в электричках для учащихся

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что школьники и студенты региона смогут пользоваться пригородными поездами со скидкой 50% весь год, включая период каникул.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Инициатива учитывает пожелания родителей и студентов, отметил губернатор.

«Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания региона», — уточнили в пресс-службе правительства.

В настоящее время льготы обучающимся не действуют с 15 июля по 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе для детей из многодетных семей купили более 23 тыс. льготных авиабилетов.