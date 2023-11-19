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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск и артиллерии

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава оборонного ведомства пожелал артиллеристам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо России.

Кроме того, Шойгу отметил, что в ходе СВО личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки. 

Ранее Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

Также президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. 

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