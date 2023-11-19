Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск и артиллерии
Об этом сообщили в Минобороны России.
Глава оборонного ведомства пожелал артиллеристам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и успехов на благо России.
Кроме того, Шойгу отметил, что в ходе СВО личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки.
Ранее Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.
Также президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.