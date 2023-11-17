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В крови скончавшейся 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин

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В крови 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, которую обнаружили мертвой в августе, нашли кофеин.
В крови скончавшейся 16-летней школьницы из Каменска-Уральского нашли кофеин
  • РИА Новости

Об этом URA.RU заявил отец скончавшейся.

По его словам, вопреки имеющимся слухам, эксперты установили, что перед смертью его дочь не принимала лекарства, наркотики или спиртное.

«В полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин», — пояснил отец. 

10 августа в лесу рядом с Каменском-Уральским нашли тело девушки.

29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве.

Позднее был арестован мужчина, которого подозревали в причастности к гибели девушки.

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