Врач Филёва: домашние ароматизаторы могут быть токсичны
Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, они способны вызывать её раздражение, которое проявляется кашлем, насморком, заложенностью носа, предупредила она в беседе с газетой «Известия».
Также эти вещества могут усугублять симптомы астмы и других респираторных заболеваний, отметила врач.
«Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации», — добавила Филёва.
По её словам, при длительном применении могут развиться хронические заболевания, нарушиться работа эндокринной и центральной нервной систем.
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