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Врач Филёва: домашние ароматизаторы могут быть токсичны

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала, что ароматические средства для дома, такие как диффузоры, свечи и благовония, могут содержать потенциально опасные для здоровья вещества.

Попадая на слизистую оболочку дыхательных путей, они способны вызывать её раздражение, которое проявляется кашлем, насморком, заложенностью носа, предупредила она в беседе с газетой «Известия».

Также эти вещества могут усугублять симптомы астмы и других респираторных заболеваний, отметила врач.

«Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, являются токсичными и могут накапливаться в организме, вызывая клеточные повреждения и мутации», — добавила Филёва.

По её словам, при длительном применении могут развиться хронические заболевания, нарушиться работа эндокринной и центральной нервной систем.

Ранее врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, к каким положительным эффектам может привести отказ от курения.

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