Врач Умнов напомнил о мерах профилактики COVID-19 в общественных местах

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что для профилактики COVID-19 во время подъёма заболеваемости важно соблюдать простые меры предосторожности, особенно в общественном транспорте.

«Избегайте переполненных вагонов. Если есть время, лучше подождите следующий поезд метро, электричку, автобус, троллейбус или трамвай», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в транспорте стоит носить медицинскую маску. Не рекомендуется трогать грязными руками лицо, поскольку вирус может попасть в организм через слизистые.

Кроме того, Умнов посоветовал обрабатывать руки антисептическими влажными салфетками.

Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» заявил, что коронавирус приобрёл характер сезонной инфекции и подъём заболеваемости в осенний период является естественным.