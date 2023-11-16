Врач Умнов напомнил о мерах профилактики COVID-19 в общественных местах
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«Избегайте переполненных вагонов. Если есть время, лучше подождите следующий поезд метро, электричку, автобус, троллейбус или трамвай», — сказал он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, в транспорте стоит носить медицинскую маску. Не рекомендуется трогать грязными руками лицо, поскольку вирус может попасть в организм через слизистые.
Кроме того, Умнов посоветовал обрабатывать руки антисептическими влажными салфетками.
Ранее врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «360» заявил, что коронавирус приобрёл характер сезонной инфекции и подъём заболеваемости в осенний период является естественным.