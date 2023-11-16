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Утратившим документы при обрушении дома в Астрахани помогут в кратчайшие сроки

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Утратившим документы при обрушении дома в Астрахани будет оказана помощь в кратчайшие сроки вне очереди, заявили в управлении МВД России по региону.
Утратившим документы при обрушении дома в Астрахани помогут в кратчайшие сроки
  • РИА Новости

«Управление МВД России по Астраханской области обеспечивает внеочередное оказание государственных услуг утратившим документы...  Всем обратившимся нуждающимся в кратчайшие сроки и вне очереди будут оказаны государственные услуги», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ЧП погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что причиной обрушения дома в Астрахани, по предварительным данным, не был взрыв.

Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.

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