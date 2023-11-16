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Губернатор: дом в Астрахани обрушился через 30 минут после сообщения о трещине

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Дом в Астрахани обрушился через полчаса после появления информации о трещине в стене, заявил губернатор Игорь Бабушкин.
Губернатор: дом в Астрахани обрушился через 30 минут после сообщения о трещине
  • © 30.mchs.gov.ru

«Сегодня в 17:57 (16:57 мск) в ЦУКС МЧС поступила информация о трещине в стене здания... В 18.27 (17:27 мск)... произошло обрушение части жилого пятиэтажного дома», — цитирует его РИА Новости.

По предварительным данным, в результате ЧП погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань и направиться к месту обрушения жилого дома.

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