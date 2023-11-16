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Спасатели начали разбирать завалы обрушившегося в Астрахани дома

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Спасатели приступили к разбору завалов обрушившегося в Астрахани дома, заявил губернатор Игорь Бабушкин.
Спасатели начали разбирать завалы обрушившегося в Астрахани дома
  • РИА Новости

«Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала», — сообщил он.

Ранее Бабушкин заявил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади.

Создан оперативный штаб.

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