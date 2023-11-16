Спасатели начали разбирать завалы обрушившегося в Астрахани дома
Спасатели приступили к разбору завалов обрушившегося в Астрахани дома, заявил губернатор Игорь Бабушкин.
- РИА Новости
«Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала», — сообщил он.
Ранее Бабушкин заявил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади.
Создан оперативный штаб.
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