Спасатели начали разбирать завалы обрушившегося в Астрахани дома

Спасатели приступили к разбору завалов обрушившегося в Астрахани дома, заявил губернатор Игорь Бабушкин.

«Жители обеспечиваются горячим питанием и водой. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС приступили к разбору завала», — сообщил он.

Ранее Бабушкин заявил о частичном обрушении дома на Привокзальной площади.

Создан оперативный штаб.