Вирусолог Викулов посоветовал сдать анализ и привиться против кори

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов посоветовал вакцинироваться против кори тем, у кого низкий титр антител в крови.

Таким мнением он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Нужно сдать анализ крови на количественный титр антител, объяснил специалист.

«Есть определённый порог, после которого при наличии соответствующего количества антител принимается решение, что человеку не нужна вакцинация. Если титр низкий, тогда ему нужно однократное введение вакцины, в некоторых случаях двукратное», — уточнил Викулов.

По поводу вакцинации он посоветовал проконсультироваться с врачом — инфекционистом или иммунологом.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили RT, что специалистами управления ведомства по городу Москве начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.