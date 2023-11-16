Республику Карелия наградили за достижения в области развития дорожной сети
- Gettyimages.ru
- © Artem Zakharov
Об этом пишет karelinform.ru.
Как отметил глава республики Артур Парфенчиков, благодаря нацпроекту республика достигла исторического максимума в 2023 году по ремонту, строительству и аккумулированию средств на развитие дорожной сети.
«Только в этом году по нацпроекту мы привели в порядок 360 км наших дорог (для сравнения, это в 18 раз больше, чем в 2017 году)», — отметил он.
По его словам, республика участвовала во всех профильных программах, благодаря чему удалось рекордно увеличить финансирование — с 3,6 млрд до более чем 13 млрд рублей.
Наград удостоились и другие регионы страны: Архангельская, Белгородская, Тамбовская, Курганская, Ленинградская, Саратовская области, город Севастополь, Чеченская Республика и Кабардино-Балкария.
Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.