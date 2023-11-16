В Москве 27—28 ноября пройдёт международный форум «Примаковские чтения»
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В центре дискуссий будут политические риски для мировых энергетических рынков, сотрудничество России со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, соперничество Китая и США, развитие стран «Глобального Юга».
Дискуссии будут учитывать и расширение такого важного института нового мирового порядка, как БРИКС–11.
В мероприятии примут участие помощник президента России Юрий Ушаков, глава российского МИД Сергей Лавров, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, а также эксперты из сфер безопасности, политики и экономики.
В сентябре Лавров отметил, что специальная военная операция России придала мощный импульс установлению справедливости и многополярности в мире.