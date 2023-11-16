В ХМАО проходят проверки по факту ДТП со съехавшим с трассы автобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное надзорное ведомство.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверит деятельность организации, отвечающей за состояние данного участка дороги.
Также собственное разбирательство проведёт и региональная полиция.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с трассы.
Ранее сообщалось, что по поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе будет проведена проверка после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.