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В ХМАО проходят проверки по факту ДТП со съехавшим с трассы автобусом

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, который вылетел в кювет в Кондинском районе.
В ХМАО проходят проверки по факту ДТП со съехавшим с трассы автобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружное надзорное ведомство.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверит деятельность организации, отвечающей за состояние данного участка дороги.

Также собственное разбирательство проведёт и региональная полиция.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд с трассы.

Ранее сообщалось, что по поручению прокурора Приморского края Сергея Столярова в регионе будет проведена проверка после массовых ДТП на дорогах 16 ноября.

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