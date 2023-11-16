RT в Telegram
Подпишись

В Кировской области опубликовали данные о населении по возрастным группам

Короткая ссылка
По данным Минюста Кировской области, на 1 января 2023 года в регионе проживали 1 138 112 жителей, из них 503 931 — люди в возрасте от 30 до 60 лет.
В Кировской области опубликовали данные о населении по возрастным группам
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia SO

Об этом пишет progorod43.

На втором месте по численности — пожилые люди от 60 лет, их 226 279 человек.

Детей и подростков от 7 до 14 лет в области проживает 109 789 человек, от 15 до 19 лет насчитывается 54 614 человек, молодёжи от 20 до 29 лет — 87 639 человек, детей в возрасте до 6 лет — 73 636 человек.

Пенсионеров старше 80 лет в области 42 224 человека.

Ранее сообщалось о демографическом прогнозе Росстата, согласно которому с 2023 по 2027 год рождаемость в России будет снижаться, а с 2028 года начнёт расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить