В Кировской области опубликовали данные о населении по возрастным группам

По данным Минюста Кировской области, на 1 января 2023 года в регионе проживали 1 138 112 жителей, из них 503 931 — люди в возрасте от 30 до 60 лет.

Об этом пишет progorod43.

На втором месте по численности — пожилые люди от 60 лет, их 226 279 человек.

Детей и подростков от 7 до 14 лет в области проживает 109 789 человек, от 15 до 19 лет насчитывается 54 614 человек, молодёжи от 20 до 29 лет — 87 639 человек, детей в возрасте до 6 лет — 73 636 человек.

Пенсионеров старше 80 лет в области 42 224 человека.

Ранее сообщалось о демографическом прогнозе Росстата, согласно которому с 2023 по 2027 год рождаемость в России будет снижаться, а с 2028 года начнёт расти.