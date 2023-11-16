В Кировской области опубликовали данные о населении по возрастным группам
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Об этом пишет progorod43.
На втором месте по численности — пожилые люди от 60 лет, их 226 279 человек.
Детей и подростков от 7 до 14 лет в области проживает 109 789 человек, от 15 до 19 лет насчитывается 54 614 человек, молодёжи от 20 до 29 лет — 87 639 человек, детей в возрасте до 6 лет — 73 636 человек.
Пенсионеров старше 80 лет в области 42 224 человека.
Ранее сообщалось о демографическом прогнозе Росстата, согласно которому с 2023 по 2027 год рождаемость в России будет снижаться, а с 2028 года начнёт расти.