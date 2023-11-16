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В России 20% компаний раз в год устраивают спортивные мероприятия для сотрудников

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Новое исследование показало, что в большинстве российских компаний уделяют время для физической активности сотрудников, организовывают спортивные мероприятия и групповые занятия.
В России 20% компаний раз в год устраивают спортивные мероприятия для сотрудников
  • Gettyimages.ru
  • © LightFieldStudios

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Актион Охрана труда».

Так, спортивные мероприятия пару раз в год или реже проводят в 19,9% российских компаний, а в 17,8% организаций такие мероприятия проводят регулярно. Ещё в 15,7% ежедневно устраивают разминки для сотрудников.

При этом в 46,6% совсем не выделяют время для физической активности работников.

В числе популярных видов физической активности в офисах — корпоративные соревнования (31%), групповые занятия с тренером (10,4%), ежедневные физкульт-брейки (6,9%).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и социальной сети «Одноклассники» сообщала, что 38% россиян находят время на хобби после работы, тогда как 43% не успевают уделять таким занятиям время на регулярной основе.

 

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