Специалист Ефимочкин посоветовал покупать новогодние подарки на ноябрьских распродажах

Директор по розничным продуктам финтех-компании Юmoney Андрей Ефимочкин выразил мнение, что новогодние подарки выгоднее всего покупать на ноябрьских распродажах.

«В эти дни можно купить новогодние подарки с максимальной скидкой. Чаще всего скидки в дни распродаж предоставляют крупные магазины электроники и бытовой техники, магазины одежды, а также салоны красоты, магазины косметики и другие», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, можно составить список подарков и найти товары из перечня в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Для получения наиболее выгодной цены стоит наполнить несколько корзин, а в момент скидок оплатить ту, где окажется самая низкая цена, добавил Ефимочкин.

Ранее директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев в беседе с НСН рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.