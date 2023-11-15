Специалист Ефимочкин посоветовал покупать новогодние подарки на ноябрьских распродажах
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«В эти дни можно купить новогодние подарки с максимальной скидкой. Чаще всего скидки в дни распродаж предоставляют крупные магазины электроники и бытовой техники, магазины одежды, а также салоны красоты, магазины косметики и другие», — отметил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, можно составить список подарков и найти товары из перечня в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Для получения наиболее выгодной цены стоит наполнить несколько корзин, а в момент скидок оплатить ту, где окажется самая низкая цена, добавил Ефимочкин.
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