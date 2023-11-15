На строящихся объектах метро Москвы провели 167 проверок с начала года

В январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, работа сотрудников позволяет «оперативно выявить и предотвратить возможные нарушения при проведении работ в условиях плотной городской застройки и зачастую в сложных грунтах».

Заммэра добавил, что особое внимание уделяется буровзрывным работам, которые нужны при проходке тоннелей глубокого заложения.

Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что за десять месяцев инспекторы выявили 2171 нарушение и оформили 373 протокола. Общая сумма штрафов превышает 47,8 млн рублей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.