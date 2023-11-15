Власти Москвы одобрили проект строительства школы на Рязанском проспекте

Президиум правительства Москвы одобрил проект строительства школы на Рязанском проспекте. Она будет возведена в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда и рассчитана на 825 мест.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

В рамках программы инвесторы могут получить льготы при строительстве школ, детсадов, поликлиник, спортивных и других объектов.

Также стало известно, что в Тюмени реконструируют здание корпуса Аграрного университета, который является объектом культурного наследия регионального значения, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области.

«Срок получения заключения государственной экспертизы — до конца текущего года. Стоимость работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Тогда же будет обсуждаться вопрос финансирования работ», — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в пяти районах Удмуртии в 2024 году запустят проекты в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».