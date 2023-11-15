RT в Telegram
Подпишись

На М-5 в Челябинской области из-за столкновения десяти машин перекрыли дорогу

Короткая ссылка
Участок трассы М-5 в Челябинской области перекрыли из-за столкновения в ДТП десяти машин.
На М-5 в Челябинской области из-за столкновения десяти машин перекрыли дорогу
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

«В Ашинском районе на 1590-м км М-5 «Урал» произошло ДТП с участием десяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Микроавтобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Лада Веста» столкнулись на трассе Таганрог — Беглица в Неклиновском районе Ростовской области, девять человек пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить