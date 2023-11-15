На М-5 в Челябинской области из-за столкновения десяти машин перекрыли дорогу
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
«В Ашинском районе на 1590-м км М-5 «Урал» произошло ДТП с участием десяти транспортных средств», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Микроавтобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Лада Веста» столкнулись на трассе Таганрог — Беглица в Неклиновском районе Ростовской области, девять человек пострадали.