На М-5 в Челябинской области из-за столкновения десяти машин перекрыли дорогу

Участок трассы М-5 в Челябинской области перекрыли из-за столкновения в ДТП десяти машин.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

«В Ашинском районе на 1590-м км М-5 «Урал» произошло ДТП с участием десяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Микроавтобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Лада Веста» столкнулись на трассе Таганрог — Беглица в Неклиновском районе Ростовской области, девять человек пострадали.