Депутат Башанкаев заявил о необходимости развития профильных медклассов в школах
- РИА Новости
«Талантливым ребятам нужно дать возможность развиваться, участвовать в конкурсах и олимпиадах. Это стимулирует самих школьников, а педагогам помогает увидеть, что ребёнок искренне интересуется естественными науками и ему нужно дать шанс получать знания именно в этой области», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, важно стимулировать и тех, кто поступил в медицинские колледжи и вузы, причём не только стипендиями, но и перспективой карьерного роста.
«Совместно с Минздравом мы уже начали разрабатывать систему дополнительного стимулирования для целевого обучения в медколледжах и вузах. Она коснётся ребят, которые живут в сельской местности и малых городах», — добавил депутат.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.