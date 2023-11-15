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Депутат Башанкаев заявил о необходимости развития профильных медклассов в школах

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил о необходимости развивать профильные медицинские классы в школах.
Депутат Башанкаев заявил о необходимости развития профильных медклассов в школах
  • РИА Новости

«Талантливым ребятам нужно дать возможность развиваться, участвовать в конкурсах и олимпиадах. Это стимулирует самих школьников, а педагогам помогает увидеть, что ребёнок искренне интересуется естественными науками и ему нужно дать шанс получать знания именно в этой области», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, важно стимулировать и тех, кто поступил в медицинские колледжи и вузы, причём не только стипендиями, но и перспективой карьерного роста.

«Совместно с Минздравом мы уже начали разрабатывать систему дополнительного стимулирования для целевого обучения в медколледжах и вузах. Она коснётся ребят, которые живут в сельской местности и малых городах», — добавил депутат.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.

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