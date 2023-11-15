В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте
- РИА Новости
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СК по региону.
Мужчину подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, он пытался присвоить себе вещественные доказательства.
Ранее стало известно, что мужчина в Калининграде украл у продавца в кафе деньги, однако решил съесть их, когда женщина заперла его в помещении. Злоумышленник не смог полностью избавиться от банкнот и проглотил только пять тысяч рублей.