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В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте

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В Санкт-Петербурге задержали старшего следователя МВД на транспорте по Северо-Западу.
В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте
  • РИА Новости

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Мужчину подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, он пытался присвоить себе вещественные доказательства.

Ранее стало известно, что мужчина в Калининграде украл у продавца в кафе деньги, однако решил съесть их, когда женщина заперла его в помещении. Злоумышленник не смог полностью избавиться от банкнот и проглотил только пять тысяч рублей.

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