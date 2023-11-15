В Петербурге задержан старший следователь МВД на транспорте

В Санкт-Петербурге задержали старшего следователя МВД на транспорте по Северо-Западу.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Мужчину подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, он пытался присвоить себе вещественные доказательства.

Ранее стало известно, что мужчина в Калининграде украл у продавца в кафе деньги, однако решил съесть их, когда женщина заперла его в помещении. Злоумышленник не смог полностью избавиться от банкнот и проглотил только пять тысяч рублей.