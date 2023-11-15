Москвичи смогут использовать баллы «Миллион призов» с двойной выгодой

Победители акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» смогут использовать баллы с двойной выгодой. Обменять их на поощрения можно до 14 декабря.

«Использовать выбранные поощрения (промокоды на скидки) у партнёров можно не ранее, чем через 24 часа после обмена на них призовых баллов, но не позднее 23:59 15 декабря 2023 года», — говорится в сообщении на сайте проекта.

У акции более 200 партнёров, в том числе сетевые магазины продуктов, одежды, обуви и товаров для дома, музеи, театры, кафе и рестораны, развлекательные площадки и парки аттракционов, а также благотворительные организации.

Ряд партнёров предоставляют не только товары и услуги, но и дают дополнительные бонусы и скидки на будущие покупки.

Победители акции #ВыбираемВместе2023 совершили уже более полумиллиона покупок, использовав выигранные баллы.