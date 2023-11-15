Баллы «Миллион призов» можно использовать на дополнительные бонусы и скидки

Некоторые партнёры акции #ВыбираемВместе2023 в обмен на баллы предложили не только товары и услуги, но и дополнительные бонусы, которые позволят делать будущие покупки с большей выгодой.

Как сообщили организаторы, у победителей акции программы «Миллион призов» есть возможность сэкономить средства на новогодние приготовления и обменять свои баллы практически с двойной выгодой.

Так, до 25 сентября москвичи активировали свои призовые коды, и им начислили баллы. Многие уже успели применить их с пользой. Для тех, кто ещё этого не сделал, остаются последние недели. Призовые баллы можно обменять на поощрения до 23:59 14 декабря 2023 года.

После этого все неиспользованные баллы аннулируются и восстановлению не подлежат, компенсация за них не предусмотрена.

«Использовать выбранные поощрения (промокоды на скидки) у партнёров можно не ранее, чем через 24 часа после обмена на них призовых баллов, но не позднее 23:59 15 декабря 2023 года. После этой даты неиспользованные поощрения аннулируют», — отмечается в пресс-релизе.

У акции более 200 партнёров, среди которых популярные сетевые магазины продуктов, одежды, обуви и товаров для дома, музеи, театры, кафе и рестораны, развлекательные площадки и парки аттракционов, а также благотворительные организации.

Так, одними из самых щедрых оказались заведения общественного питания. Рестораны и кафе готовы не только принять выигрыш в качестве оплаты счëта (полностью или частично в зависимости от условий), но и дополнительно угостить своими коронными блюдами, десертами и напитками бесплатно.