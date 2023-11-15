RT в Telegram
Подпишись

Баллы «Миллион призов» можно использовать на дополнительные бонусы и скидки

Короткая ссылка
Некоторые партнёры акции #ВыбираемВместе2023 в обмен на баллы предложили не только товары и услуги, но и дополнительные бонусы, которые позволят делать будущие покупки с большей выгодой.
Баллы «Миллион призов» можно использовать на дополнительные бонусы и скидки
  • РИА Новости

Как сообщили организаторы, у победителей акции программы «Миллион призов» есть возможность сэкономить средства на новогодние приготовления и обменять свои баллы практически с двойной выгодой.

Так, до 25 сентября москвичи активировали свои призовые коды, и им начислили баллы. Многие уже успели применить их с пользой. Для тех, кто ещё этого не сделал, остаются последние недели. Призовые баллы можно обменять на поощрения до 23:59 14 декабря 2023 года.

После этого все неиспользованные баллы аннулируются и восстановлению не подлежат, компенсация за них не предусмотрена.

«Использовать выбранные поощрения (промокоды на скидки) у партнёров можно не ранее, чем через 24 часа после обмена на них призовых баллов, но не позднее 23:59 15 декабря 2023 года. После этой даты неиспользованные поощрения аннулируют», — отмечается в пресс-релизе.

У акции более 200 партнёров, среди которых популярные сетевые магазины продуктов, одежды, обуви и товаров для дома, музеи, театры, кафе и рестораны, развлекательные площадки и парки аттракционов, а также благотворительные организации.

Так, одними из самых щедрых оказались заведения общественного питания. Рестораны и кафе готовы не только принять выигрыш в качестве оплаты счëта (полностью или частично в зависимости от условий), но и дополнительно угостить своими коронными блюдами, десертами и напитками бесплатно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить