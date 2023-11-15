Следователям за девять месяцев удалось возместить ущерб от преступлений на 86 млрд рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание по итогам работы ведомства за девять месяцев 2023 года. За это время в ходе следствия удалось возместить ущерб от преступлений на сумму примерно 86 млрд рублей. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму более 76 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК.

Глава комитета указал на приоритетные направления деятельности региональных управлений.

За девять месяцев текущего года следователями СК России расследована 121 тыс. преступлений, порядка половины которых (60 727) — тяжкие и особо тяжкие деяния. В суды передано более 70 тыс. уголовных дел в отношении свыше 76 тыс. обвиняемых, из них почти 8 тыс. дел о коррупции.

По представлениям следователей об устранении причин, способствовавших совершению преступлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 45 тыс. должностных лиц.

Бастрыкин в ходе совещания потребовал «обеспечить тщательную процессуальную оценку по уголовным делам о преступлениях, связанных с расселением граждан из аварийного жилья, принципиально реагировать на совершение противоправных действий должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления в этой сфере».

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на необходимость продолжить тщательный мониторинг СМИ и социальных медиа «на предмет выявления очагов социальной напряжённости, нарушений прав граждан, преступных проявлений и бездействия правоохранительных органов».

Наиболее качественной за указанный период была работа названа деятельность следственных управлений СК России по Удмуртской Республике, Белгородской и Владимирской областям.

В качестве недостатков в работе отдельных территориальных подразделений СКР отмечались превышение разумных сроков предварительного следствия, различные процессуальные нарушения и «недостаточная наступательность при расследовании уголовных дел о преступлениях в социально значимых сферах».