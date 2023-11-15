Следователям за девять месяцев удалось возместить ущерб от преступлений на 86 млрд рублей
- РИА Новости
Глава комитета указал на приоритетные направления деятельности региональных управлений.
За девять месяцев текущего года следователями СК России расследована 121 тыс. преступлений, порядка половины которых (60 727) — тяжкие и особо тяжкие деяния. В суды передано более 70 тыс. уголовных дел в отношении свыше 76 тыс. обвиняемых, из них почти 8 тыс. дел о коррупции.
По представлениям следователей об устранении причин, способствовавших совершению преступлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 45 тыс. должностных лиц.
Бастрыкин в ходе совещания потребовал «обеспечить тщательную процессуальную оценку по уголовным делам о преступлениях, связанных с расселением граждан из аварийного жилья, принципиально реагировать на совершение противоправных действий должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления в этой сфере».
Кроме того, глава ведомства обратил внимание на необходимость продолжить тщательный мониторинг СМИ и социальных медиа «на предмет выявления очагов социальной напряжённости, нарушений прав граждан, преступных проявлений и бездействия правоохранительных органов».
Наиболее качественной за указанный период была работа названа деятельность следственных управлений СК России по Удмуртской Республике, Белгородской и Владимирской областям.
В качестве недостатков в работе отдельных территориальных подразделений СКР отмечались превышение разумных сроков предварительного следствия, различные процессуальные нарушения и «недостаточная наступательность при расследовании уголовных дел о преступлениях в социально значимых сферах».