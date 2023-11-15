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Следователям за девять месяцев удалось возместить ущерб от преступлений на 86 млрд рублей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл совещание по итогам работы ведомства за девять месяцев 2023 года. За это время в ходе следствия удалось возместить ущерб от преступлений на сумму примерно 86 млрд рублей. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму более 76 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК.
Следователям за девять месяцев удалось возместить ущерб от преступлений на 86 млрд рублей
  • РИА Новости

Глава комитета указал на приоритетные направления деятельности региональных управлений.

За девять месяцев текущего года следователями СК России расследована 121 тыс. преступлений, порядка половины которых (60 727) — тяжкие и особо тяжкие деяния. В суды передано более 70 тыс. уголовных дел в отношении свыше 76 тыс. обвиняемых, из них почти 8 тыс. дел о коррупции.

По представлениям следователей об устранении причин, способствовавших совершению преступлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 45 тыс. должностных лиц.

Бастрыкин в ходе совещания потребовал «обеспечить тщательную процессуальную оценку по уголовным делам о преступлениях, связанных с расселением граждан из аварийного жилья, принципиально реагировать на совершение противоправных действий должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления в этой сфере».

Кроме того, глава ведомства обратил внимание на необходимость продолжить тщательный мониторинг СМИ и социальных медиа «на предмет выявления очагов социальной напряжённости, нарушений прав граждан, преступных проявлений и бездействия правоохранительных органов».

Наиболее качественной за указанный период была работа названа деятельность следственных управлений СК России по Удмуртской Республике, Белгородской и Владимирской областям.

В качестве недостатков в работе отдельных территориальных подразделений СКР отмечались превышение разумных сроков предварительного следствия, различные процессуальные нарушения и «недостаточная наступательность при расследовании уголовных дел о преступлениях в социально значимых сферах».

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