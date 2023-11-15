«Известия»: девушка из Подмосковья умерла после укола антибиотика

В подмосковном Щёлкове 17-летняя девушка умерла после укола антибиотика, который сделала её мать в квартире, говорится в материале «Известий».

По имеющимся данным, погибшая часто болела сезонными заболеваниями. Она жаловалась матери на боль в горле, её самочувствие ухудшилось спустя неделю после начала болезни.

Мать сделала девушке укол антибиотика с лидокаином для облегчения состояния, однако после инъекции дочь начала задыхаться и потеряла сознание.

Женщина сразу же вызвала скорую, по приезду врачи констатировали клиническую смерть и 30 минут пытались реанимировать девушку, но не спасли её.

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